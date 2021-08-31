انت الان تتابع خبر الأولمبي العراقي يختتم معسكر تركيا بفوزٍ على ناد كويتي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-31 | 19:10
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حققَ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم الفوز على فريق الساحل الكويتي بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، في ختام معسكره التدريبي في مدينة أزميت التركية، والذي استمر لمدة أحد عشر يوماً من 21 حتى 31 من شهر آب الحالي.
وتأخرَ منتخبنا الاولمبي بالنتيجة في الشوط الأول بهدف، قبل أن يقلب النتيجة في الشوط الثاني، بهدفي اللاعبين عمار غالب ووكاع رمضان (ركلة جزاء)، في المباراة التي أشرك فيها الملاك التدريبي، بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب، جميع لاعبي المنتخب.
وخاضَ منتخبنا الأولمبي مباراتين وديتين الجمعة الماضي، امام منتخب ليبيا والتي خسرها بثلاثة أهداف لهدفين، بينما خسر المباراة الثانية أمام فريق نيغدة انادول التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وسيغادرُ وفد منتخبنا الأولمبي، غداً الأربعاء، إلى الإمارات لملاقاة منتخب الإمارات الأولمبي في الرابع والسادس من الشهر المقبل تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.
وخاضَ منتخبنا الأولمبي مباراتين وديتين الجمعة الماضي، امام منتخب ليبيا والتي خسرها بثلاثة أهداف لهدفين، بينما خسر المباراة الثانية أمام فريق نيغدة انادول التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وسيغادرُ وفد منتخبنا الأولمبي، غداً الأربعاء، إلى الإمارات لملاقاة منتخب الإمارات الأولمبي في الرابع والسادس من الشهر المقبل تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.
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