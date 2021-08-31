الأولمبي العراقي يختتم معسكر تركيا بفوزٍ على ناد كويتي

وتأخرَ منتخبنا الاولمبي بالنتيجة في الشوط الأول بهدف، قبل أن يقلب النتيجة في الشوط الثاني، بهدفي اللاعبين عمار غالب ووكاع رمضان (ركلة جزاء)، في المباراة التي أشرك فيها الملاك التدريبي، بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب، جميع لاعبي المنتخب.وخاضَ منتخبنا الأولمبي مباراتين وديتين الجمعة الماضي، امام منتخب ليبيا والتي خسرها بثلاثة أهداف لهدفين، بينما خسر المباراة الثانية أمام فريق نيغدة انادول التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسيغادرُ وفد منتخبنا الأولمبي، غداً الأربعاء، إلى الإمارات لملاقاة منتخب الإمارات الأولمبي في الرابع والسادس من الشهر المقبل تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

