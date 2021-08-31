احصائية حكومية: 80% من العراقيين متصلون بالأنترنت

بغداد - ياسين صفوان - كشف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد، الثلاثاء، أن 80% من العراقيين هم متصلون بالانترنت.

وقال المؤيد في كلمة القاها خلال مشاركته في ملتقى الرافدين، إن "الهيئة لديها 39 مليون مستخدم للاتصالات و80% من العراقيين متصلون بالانترنت".

واضاف المؤيد "لم نصل الى حالة مثالية وخدمة 4G تحتاج الى مراحل حتى تصل الى حالة الاستقرار بسبب حرب داعش"، مشيراً الى أن "سنوياً تتوقف خدمات الانترنت والاتصالات ايام الزيارات الدينية المليونية واستطعنا تجاوز هذه الازمة هذا العام".