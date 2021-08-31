بري يدعو الى تشكيل الحكومة اللبنانية هذا الاسبوع

وقال بري في كلمة تلفزيونية: "الوطن يحتضر أمامنا والعملية الجراحية ممكنة من خلال دولة مدنية ومجلس شيوخ وانتخابات نيابية وقضاء مستقل وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية وإقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع والإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد".وشددد على ضرورة "الإسراع بتشكيل حكومة خلال هذا الأسبوع كحد أقصى لتحرير اللبنانيين من طوابير الذل والتحضير لإجراء انتخابات نيابية"، مشيرا إلى أنه "لدى جميع الأطراف فرصة للنظر في قانون عصري خارج القيد الطائفي وفقا للنظام النسبي وتأسيس مجلس شيوخ".

وأضاف بري: " لا زلنا علنا وفي الخفاء نقدم المبادرات التي لا تهدف إلى التصويب على أحد والتاريخ يشهد على التضحيات التي قدمتها ولن نكون شهود زور على حفلة الإعدام الجماعي".

