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التجنيد الالزامي وملف الانتخابات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - =بعد عدول الصدر.. الكاظمي يدعو بقية المقاطعين الى المشاركة بالانتخابات،، ويعلن تضامن القوى مع الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة.
= القضاء الاعلى يوقف عددا من المتهمين بشراء بطاقات الناخبين،، ويشكل فريقا لرصد محاولات تزوير الاقتراع.

= اتهامات للعمال الكردستاني بتنفيذ تفجير قاديا،، ومطالبات بانقاذ الايزيديين من العمليات الارهابية.


= مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون التجنيد الالزامي،، وقوات الامن تؤكد جاهزيتها لمرحلة ما بعد أمريكا.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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