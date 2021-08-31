التجنيد الالزامي وملف الانتخابات في نشرة السومرية

= القضاء الاعلى يوقف عددا من المتهمين بشراء بطاقات الناخبين،، ويشكل فريقا لرصد محاولات تزوير الاقتراع.

= اتهامات للعمال الكردستاني بتنفيذ تفجير قاديا،، ومطالبات بانقاذ الايزيديين من العمليات الارهابية.



= مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون التجنيد الالزامي،، وقوات الامن تؤكد جاهزيتها لمرحلة ما بعد أمريكا.