الحلبوسي والسفير المصري يبحثان تعزيز التعاون المشترك

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية مصر العربية وليد محمد إسماعيل".

وناقش اللقاء، وفق البيان، "تمتين العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

