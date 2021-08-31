انت الان تتابع خبر الحلبوسي والسفير المصري يبحثان تعزيز التعاون المشترك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع السفير المصري لدى العراق، وتعزيز آفاق التعاون بين العراق ومصر.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية مصر العربية وليد محمد إسماعيل".
وناقش اللقاء، وفق البيان، "تمتين العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".
وناقش اللقاء، وفق البيان، "تمتين العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".