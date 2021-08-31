انت الان تتابع خبر بالفيديو: التحالفات السياسية في العراق تعيش صراعا داخليا قبيل الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويرى عديدون ان التحالفات الحقيقية ستتشكل عقب الانتخابات، والتي سينبثق منها الائتلاف النهائي الذي سيحدد شكل الحكومة المقبلة.

وحتى موعد الانتخابات في العاشر من تشرين الاول سيطرأ على الساحة السياسية بحسب متابعين العديد من التغيرات والتحركات والتصريحات التي ستثير لغطا كبيرا..فيما سيحاول البعض الاطاحة بغرمائهم السياسيين من خلال التسقيط عبر حملات دعائية مضادة او منشورات الكترونية لإخلاء الساحة.