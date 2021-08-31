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بالفيديو: التحالفات السياسية في العراق تعيش صراعا داخليا قبيل الانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - ويرى عديدون ان التحالفات الحقيقية ستتشكل عقب الانتخابات، والتي سينبثق منها الائتلاف النهائي الذي سيحدد شكل الحكومة المقبلة.

وحتى موعد الانتخابات في العاشر من تشرين الاول سيطرأ على الساحة السياسية بحسب متابعين العديد من التغيرات والتحركات والتصريحات التي ستثير لغطا كبيرا..فيما سيحاول البعض الاطاحة بغرمائهم السياسيين من خلال التسقيط عبر حملات دعائية مضادة او منشورات الكترونية لإخلاء الساحة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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