انت الان تتابع خبر بالفيديو: الصدر ينافس خصومه بمليونية انتخابية... ومتابعون يؤكدون أن الحوار الوطني ملزمٌ للجميع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وثيقة الحوار الوطني التي أعادت استقرار المشهد الانتخابي لا يمكن التغاضي عنها حتى وإن تغاضى البعض وذلك لتلافي اي ردة فعل قد تُصعد من جديد المواقف لدى بعض الكتل السياسية وتعيد الجميع إلى المربع الأول ما بين كتلة منسحبة وآخرى مقاطعة.

بعد قرار الحنانة .. الانتخابات تتنفس الصعداء والبيت الشيعي يستقر بعودة الصدر بعد مخاضات عسيرة هي الأصعب من نوعها على الحكومة والبرلمان أما سباق الانتخابات فعاد ليحتدم من جديد بمنافسٍ راهن بمليونية انتخابية للاطاحة بخصمه الذي راهن هو الآخر باستمرار المقاطعة كما يرى مراقبون ..