انت الان تتابع خبر كشف ملابسات جريمة قتل والقبض على الجناة في الموصل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات جريمة قتل، فيما اشارت الى انها ألقت القبض على الجناة في مدينة الموصل.
وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها تمكنت من كشف جريمة قتل والقبض على الجناة لمواطن تعرض للقتل من خلال طعنه بالة حادة داخل داره في مدينة الموصل".
واشارت الى ان "الجريمة حدثت بسبب مشاكل حول الميراث".
واشارت الى ان "الجريمة حدثت بسبب مشاكل حول الميراث".