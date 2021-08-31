كشف ملابسات جريمة قتل والقبض على الجناة في الموصل

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها تمكنت من كشف جريمة قتل والقبض على الجناة لمواطن تعرض للقتل من خلال طعنه بالة حادة داخل داره في مدينة الموصل".

واشارت الى ان "الجريمة حدثت بسبب مشاكل حول الميراث".

