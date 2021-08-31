العراق يبدأ رحلات يومية لمعتمريه أوقفتها كورونا عامين

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ايلاف من لندن : استأنف العراق الاثنين رحلات معتمريه الى السعودية للمرة الاولى منذ توقفها منذ عامين بسبب جائحة كورونا حيث غادرت اولاها الى المدينة المنورة وهي تضم 150 معتمرا .

واعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية اليوم عن تفويج المعتمرين عبر الشركات المعتمدة لديها بعد توقف أستمر لمدة عامين جراء تفشي جائحة كورونا في العالم ومن بينها العراق والسعودية.

رحلات يومية

وقالت الهيئة في بيان تابعته "ايلاف" ان "اولى الرحلات الخاصة بموسم العمرة الحالي (1443) هجرية أنطلقت من مطار بغداد الدولي عبر طائرات الخطوط الجوية العراقية متوجهة الى مطار المدينة المنورة في السعودية وعلى متنها 150 معتمرا.

واشارت الى ان رحلات يومية ستنطلق لتفويج المعتمرين العراقيين بعد اخضاعهم للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا تطبيقا للضوابط والشروط المعتمدة في السعودية.

وأكدت الهيئة استعدادها "لتفويج أكثر عدد ممكن من المعتمرين الى الديار المقدسة بعد ان وضعت خطة متكاملة لإنجاح موسم العمرة الحالي".

واشارت الهيئة الاسبوع الماضي الى بدءها بتصديق عقود الشركات الراغبة بتسيير رحلات العمرة للموسم الحالي وفق الشروط والضوابط الموجودة لديها وذلك بدءا من 24 من الشهر الحالي .

التحصين شرط أساسي

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد اعلنت في السابع من الشهر الحالي عن استئناف استقبال طلبات العمرة تدريجيا من الخارج ابتداء من التاسع من الشهر نفسه مؤكدة رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى مليوني معتمر شهريا .

واوضح نائب وزير الحج والعمرة السعودي عبدالفتاح بن سليمان مشاط إن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرين، وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات الخاصة بالدول القادم منها المعتمرين والزوار إلى المملكة".

وشدد على أن "التحصين سيكون شرطًا أساسيًّا لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين الثلاثة (محصن حاصل على جرعتين، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة".

ودعا المسؤول السعودي إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة لسلامة ضيوف الرحمن والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وضرورة الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيقي "توكلنا واعتمرنا".

بالاصابات والوفيات .. العراق ألاعلى عربيا

وعلى الرغم من تواصل انخفاض عدد الاصابات بفايروس كورونا في العراق الى النصف منذ حوالي الاسبوع الا ان البلاد مازالت تحتل المرتبة الاولى عربيا و22 عالميا في عدد الاصابات والوفيات.

طبيبة عراقية تجري الاثنين 30 آب أغسطس تلقيحا لمواطن ضد مرض كورونا

وأعلنت وزارة الصحة اليوم ان العراق سجل خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 6778 أصابة جديدة مارفع عدد الاصابات منذ ظهور الفايروس في البلاد في 24 شباط فبراير عام 2020 الى مليون و881 الف و213 أصابة مع 65 وفاة جديدة ما رفع عدد حالات الوفاة منذ ذلك الوقت الى 20 الفا و764 حالة.

يشار الى انه عالميا بلغت اصابات كورونا أكثر من 216.18 مليون مصابا في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفايروس إلى أربعة ملايين و673 الف و735 حالة.

وتم حتى السبت الماضي تسجيل إصابات بالفايروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في كانوون الاول ديسمبر عام 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا منذ تفشي الجائحة اذ سجلت 38 مليون 942 الف و735 إصابة مؤكدة و6 ملايين و38 الف و462 حالة وفاة.

وجاءت الهند في المرتبة الثانية اذ سجلت 32 مليون و695 الف و30 إصابة و437 الف و830 وفاة .. ثم البرازيل في المرتبة الثالثة بـ 20 مليون 728 و605 إصابات مؤكدة و579 الف و010 حالة وفاة.

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