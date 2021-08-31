رحيل الوجه الإعلامي لصدام بمشفاه في بغداد

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ايلاف من لندن: أُعلِنَ في بغداد الاثنين عن رحيل قيادي في النظام السابق هو لطيف نصيف جاسم وزير الاعلام وعضو القيادة القطرية لحزب البعث المحظور حاليا وعضو مجلس قيادة الثورة المنحل فيما نعته رغد صدام حسين.

وتوفي جاسم بمستشفاه في بغداد اثر تدهور حالته الصحية عن 82 عاما بعد معاناة من المرض بحسب مقربين من عائلته وكان قد اعتقل في التاسع من يونيو حزيران عام 2003 بعد ثلاثة اشهر من سقوط النظام السابق ثم حكم عليه بالسجن المؤبد في عام 2009.

مناشدة نجل الراحل للكاظمي

وقبيل وفاة والده بأيام أطلق نجله باسم مناشدة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإنقاذ والده من السجن وإرساله إلى المستشفى بسبب تعرضه لحالة إغماء منذ أيام.



وقال باسم عبر حسابه على فيسبوك مخاطبا الكاظمي إنه لم يناشد أحدا طيلة 18عاما مضت (على نهاية النظام السابق وسجن والده) سوى الله لكن وضع والده الصحي الحالي لا يستطيع أن يكابر أمامه. وأضاف "نرجو إرسال والدي إلى مستشفى مختص بأمراض الجملة العصبية والقلبية لإصابته بعدة جلطات وهو الآن وفي هذه الساعة مغمى عليه في سجنه فاقد النطق والحركة منذ أربعة أيام وقد عانى خلال السنتين الماضيتين من تكرار التجلطات علما أنه يبلغ من العمر 82 عاما".

وبعد ساعات على مناشدته لرئيس الوزراء عاد باسم لطيف نصيف جاسم ليكتب شكرا على حسابه للكاظمي على استجابته للمناشدة وتوجيهه بالوقوف على صحة والده.

وكتب باسم الجمعة الماضي في منشور اخر "نتقدم بألشكر الجزيل والتقدير إلى حضرة جناب الدكتور جاسب الحجامي مدير صحة بغداد/ألكرخ المحترم وإلى كافة الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى الكرخ الجمهوري وأيضا الشكر موصول إلى مستشفى الكرامة على جهودهم الجبارة التي بذلوها خلال فترة دخول والدنا إلى المشفى حيث كان لجهودهم ألكبيرة والانسانيه التي بذلوها أكبر الأثر في انفسنا وكان لها بعد رحمة الله تعالى أكبر الأثر في تجاوز والدنا مرحلة الخطر خلال الوعكة الصحية التي تعرض لها".

رغد صدام تنعي

ومن جهتها نعت رغد صدام حسين الوزير المتوفي وكتبت على حسابها في تويتر "أنعي إليكم وفاة رفيق والدي الشهيد الأستاذ لطيف نصيف جاسم⁩، سائلة الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وكل محبيه الصبر والسلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون".

قيادي بارز

وشغل لطيف نصيف جاسم منصب مناصب مدير الإذاعة والتلفزيون في العراق عام 1974 اضافة الى عدة مناصب وزارية مثل الزراعة والثقافة والإعلام بالإضافة إلى عضوية مجلس قيادة الثورة.

وأدرجت الولايات المتحدة اسمه على قائمة المطلوبين من أركان النظام العراقي السابق الاثنين والخمسين بالتسلسل 18 وألقي القبض عليه عام 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2009.

وانضم جاسم الى حزب البعث عام 1957 واعتقل بعد حركة 18 تشرين الثاني نوفبر عام 1963 التي قادها الرئيس الراحل عبد السلام عارف ضد البعثيين.

وكان الراحل قد تخرج من كلية العلوم في جامعة بغداد عام 1966 وعمل في الملحقية الثقافية العراقية في موسكو .. ثم مديرا للإذاعة والتلفزيون عام 1974وشغل مناصب وزارية منذ عام 1977 حتى عام 1996 حيث عين وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي في 5 نيسان ابريل 1977 خلفا لحسن فهمي جمعة وبقي في هذا المنصب حتى تولي صدام حسين منصب الرئاسة منتصف عام 1979 فشغل منصب وزير الثقافة والإعلام حتى عام1991.

وبعد ذلك شغل جاسم منصب مستشار لرئيس الجمهورية عام 1991 ثم منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية بين عامي و1994 وبقي في المنصب حتى عام 1996.

كان عضوا في مجلس قيادة الثورة منذ عام 1982 حتى عام1991 ثم منذ عام 1994 حتى احتلال العراق عام 2003، كذلك كان عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق للفترة بين عامي 1994 و 2003 تاريخ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين.

قائمة الاعتقال الأميركية

كان اسم لطيف نصيف جاسم مدرجا في قائمة العراقيين المطلوبين لدى الولايات المتحدة بتسلسل 18، وصورته على بطاقة عشرة ♣ في مجموعة أوراق اللعب لأهم المطلوبين العراقيين بحسب موسوعة كوبيديا حيث ألقي القبض عليه في 9 حزيران يونيو 2003 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2009 في قضية أحداث صلاة الجمعة.

يشار الى ان المقصود باحداث صلاة الجمعة هي احداث جامع المحسن في بغداد الذي شهد عام 1999 مواجهات بين المحتجين وقوات الامن اثر اغتيال المرجع الديني آية الله محمد الصدر والد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري حاليا والتي قتل فيها العشرات منهم.

وفي عام 2017 أقر مجلس النواب العراقي قانونا ينص على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ومصادرة أموال قائمة من 52 من أركان النظام السابق كان من بينهم لطيف نصيف جاسم.