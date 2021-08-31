هيفاء وهبي تستعرض جمالها بملابس جريئة جدا (صور)

بغداد - ياسين صفوان - استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمالها مرة أخرى بملابس وإطلالة جريئة.

حيث نشرت هيفاء وهبي صوراً جديدة عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان طويل وبراق باللون الزهري، وبذيل أزرق في الخلف، ومكشوف الصدر وبفتحة كبيرة عند الجانب، كشفت ساقيها بوضوح.

واعتمدت الفنانة اللبنانية تسريحة الشعر الطويل المجعد، والذي تركته منسدلاً على كتفيها.

وعلقت هيفاء وهبي على الصورة التي استعرضت فيها أنوثتها بفستان من توقيع المصمم اللبناني مخايل شمعون والذي تتعامل معه في الفترة الأخيرة: (لأنني سعيدة)