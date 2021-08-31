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انت الان تتابع خبر وصول اللجنة الامنية العليا للانتخابات الى بابل (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل نائب العمليات المشتركة رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق اول ركن عبد الامير الشمري وأعضاء الجنة، اليوم الثلاثاء، الى محافظة بابل.
وأفاد مصدر أمني للسومرية نيوز، بأن "نائب العمليات المشتركة رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق اول ركن عبد الامير الشمري وأعضاء الجنة وصلوا الى محافظة بابل، لعقد اجتماع موسع يضم قيادات عمليات محافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية لاغراض تاهية الأجواء الامنية الخاصة بالانتخابات".