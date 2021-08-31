انت الان تتابع خبر وصول اللجنة الامنية العليا للانتخابات الى بابل (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصل نائب العمليات المشتركة رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق اول ركن عبد الامير الشمري وأعضاء الجنة، اليوم الثلاثاء، الى محافظة بابل.