تحرير مختطف والقبض على 4 من الخاطفين شمال شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود شخص مختطف في منطقة الحسينية منطقة (التجاوز) قوة من فرقة المشاة الحادية عشر وباشراف قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد/الرصافة ومتابعة ميدانية من قبل اللواء الركن قائد فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت من متابعة عصابة الخطف وبالتنسيق مع استخبارات قيادتنا وبكمين نصب لهم تم تحرير المختطف والقاء القبض على افراد العصابة المكونة من أربعة متهمين".واضافت، ان "الخاطفين كانوا يستقلون عجلة نوع (رينو رصاصي اللون) ضبط بحوزتهم مسدس نوع كلوك وشريط حبوب وكمية من مادة الكرستال المخدرة وأربعة أجهزة تعاطي مع جامعة حديدية(كلبجة)".

واشارت القيادة الى، انه "تم تسليم جميع الخاطفين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

