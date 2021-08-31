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ضبط 5 شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، ضبط 5 شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط في كركوك.
وذكر اعلام الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها تمكنت من ضبط 5 شاحنات تحمل مواد مخالفة (حليب ، فنجان عازل قرص، اضافات علفية، دجاج مجمد، مقطعات دجاج) من قبل قسم التحري ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الشمالية /مفرزة كركوك".

واشارت الى انه "تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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