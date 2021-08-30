الاتحاد الأوروبي يهنئ بنجاح 'قمة بغداد' ويعدها خطوة مهمة

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الكاظمي استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث، بمناسبة انتهاء مهام عمله، حيث أكد له إيلاء العراق أهمية عالية لعلاقات التعاون والشراكة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات".من جانبه، هنّأ السفير هوث "العراق حكومة وشعباً، بالنجاح الذي شهده مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، عادّاً إياه خطوة مهمة لإبراز دور العراق الحضاري، وتوطيد سبل التعاون في المنطقة".

وجدّد السفير "التزامات الاتحاد الأوروبي بمساعدة العراق في إنجاح الانتخابات، مؤكداً أن بعثة أوروبية ستشارك في مراقبة تنفيذها، وكذلك في تعضيد جهود الحكومة العراقية الساعية لأن تكون هذه الانتخابات ونتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

