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التواجد الاجنبي والانتخابات والتجاوزات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - =حرب ناعمة وانشقاقات داخلية.. صراع محموم تخوضه التحالفات السياسية قبيل موعد الاقتراع.
= بيع وشراء للبطاقات الانتخابية.. نواب نينوى يطالبون الكاظمي بالتدخل العاجل ويحذرون من التزوير.

= الحكومة تعلن مغادرة القوات الاجنبية نهاية العام الحالي , وواشنطن تؤكد: لن ننسحب بشكل نهائي .

= تجدد الدعم الدولي لمكافحة الارهاب في العراق , ومفاوضات مع شيوخ الطارمية لتأمين القضاء.


= امانة بغداد تزيل آلاف التجاوزات من العاصمة وتؤكد : اجراءاتنا ليست تعسفية .
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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