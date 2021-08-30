انت الان تتابع خبر التواجد الاجنبي والانتخابات والتجاوزات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - =حرب ناعمة وانشقاقات داخلية.. صراع محموم تخوضه التحالفات السياسية قبيل موعد الاقتراع.
= بيع وشراء للبطاقات الانتخابية.. نواب نينوى يطالبون الكاظمي بالتدخل العاجل ويحذرون من التزوير.
= تجدد الدعم الدولي لمكافحة الارهاب في العراق , ومفاوضات مع شيوخ الطارمية لتأمين القضاء.
= امانة بغداد تزيل آلاف التجاوزات من العاصمة وتؤكد : اجراءاتنا ليست تعسفية .
= الحكومة تعلن مغادرة القوات الاجنبية نهاية العام الحالي , وواشنطن تؤكد: لن ننسحب بشكل نهائي .
= تجدد الدعم الدولي لمكافحة الارهاب في العراق , ومفاوضات مع شيوخ الطارمية لتأمين القضاء.
= امانة بغداد تزيل آلاف التجاوزات من العاصمة وتؤكد : اجراءاتنا ليست تعسفية .