انت الان تتابع خبر جملة اعتقالات وضبط عبوات وقنابر هاون ووكر في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قياده العمليات المشتركه في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، القبض على مطلوبين، وضبط عبوات ناسفة وقنابر هاون وتدمير وكر للإرهابيين في المحافظة.
وقالت المشتركة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم القاء القبض على مطلوبين اثنين وفق الماده ٤/١ ارهاب، و 12 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة".
وأشارت إلى "العثور على (١٧) عبوة ناسفة مختلفة، وقنبرتي هاون مختلفة، بالإضافة إلى تدمير وكر للإرهابيين، والاستيلاء على بندقية كلاشنكوف، في محافظة كركوك".