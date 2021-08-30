جملة اعتقالات وضبط عبوات وقنابر هاون ووكر في كركوك

وقالت المشتركة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم القاء القبض على مطلوبين اثنين وفق الماده ٤/١ ارهاب، و 12 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة".

وأشارت إلى "العثور على (١٧) عبوة ناسفة مختلفة، وقنبرتي هاون مختلفة، بالإضافة إلى تدمير وكر للإرهابيين، والاستيلاء على بندقية كلاشنكوف، في محافظة كركوك".