بالصور.. ضحية وأربعة مصابين بحادث 'دموي' في واسط

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "حادث مروري وقع في محافظة واسط، قرب سيطرة كوت – بغداد، بين ثلاث مركبات الأولى نوع BMW، و الثانية نوع جارجر، و الثالثة نوع كوستر ابيض اللون". وبينت، أن "المركبة نوع BMW كانت تسير باتجاه كوت - بغداد بسرعة شديدة مما أدى إلى انفجار الإطار الامامي ونتيجه السرعة الشديدة وعدم السيطرة على المركبة أدى إلى الانحراف إلى السايد القادم بأتجاه بغداد - كوت قرب السيطرة الرئيسية و اصطدامه بالمركبة الثانية نوع جارجر وبعدها اصطدم بالمركبة الثالثة نوع كوستر ابيض اللون".

وأشارت إلى أن "الحادث اودى بوفاة سائق المركبة BMW، واصابة اربعة اشخاص آخرين".