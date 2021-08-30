رئيس الوزراء يوجه بعلاج طفلة مصابة بالعمى الولادي

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم، الطفلة العراقية نرجس ثائر كاظم، من سكنة مدينة الصدر ببغداد، والمصابة بالعمى الولادي".

ووجّه الكاظمي، وفق البيان، "بتحمل نفقات علاجها؛ كونها تفتقد للمعيل، فضلاً عن توجيهه الأجهزة المختصة بالتحقيق في أسباب تأخر علاج الطفلة، وفقاً لاحتياجها، وطبقاً لحقها في نيل الرعاية الصحية".

