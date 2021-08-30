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انخفاض بالوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة في العراق.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها سجلت 6778 إصابة جديدة، مقابل تماثل 8193 حالة شفاء، و 65 وفاة بالفيروس".

وأشارت إلى تلقي 91959 شخصاً للقاح كورونا في عموم العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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