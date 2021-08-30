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انت الان تتابع خبر انخفاض بالوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها سجلت 6778 إصابة جديدة، مقابل تماثل 8193 حالة شفاء، و 65 وفاة بالفيروس".
وأشارت إلى تلقي 91959 شخصاً للقاح كورونا في عموم العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى تلقي 91959 شخصاً للقاح كورونا في عموم العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.