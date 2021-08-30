انخفاض بالوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها سجلت 6778 إصابة جديدة، مقابل تماثل 8193 حالة شفاء، و 65 وفاة بالفيروس".

وأشارت إلى تلقي 91959 شخصاً للقاح كورونا في عموم العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.

