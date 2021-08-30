لجنة برلمانية تطالب بالتحرك على 'الجيران' لضمان حصة العراق المائية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة، حازم الخالدي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن اللجنة "استضافت وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني والكادر المتقدم للوزارة، لمناقشة تنفيذ المنهاج الوزاري في إطار سعي اللجنة لإصدار التقييم الثاني للحكومة الحالية".وطالب الخالدي، وفق البيان، "بضرورة التحرك العاجل على جيران العراق لضمان حصة البلاد المائية وعدم الإستمهال في هذا الملف المهم لجميع شرائح الشعب لاسيما في قطاعات الزراعة والمشاريع الإروائية فضلا عن السياحة المائية".

وشدد على "ضرورة سعي الوزارة لمراجعة كافة التعاقدات السابقة وبالتحديد تلك التي تشوبها العديد من شبهات الفساد، لافتا إلى أهمية السعي للإصلاح الإداري داخل المنظومة القيادية للوزارة بناءً على تقييم دوري للكوادر المهنية والكفؤة، داعياً إلى "القضاء على أزمة الجفاف في الوسط والجنوب ومعالجة مشكلة إرتفاع اللسان الملحي في البصرة لافتا في ذات الوقت إلى أهمية معالجة مشكلة السدود المتهالكة".



وأشار الخالدي، إلى "أهمية سعي الوزارة لإتمام المشاريع المتلكئة في غالبية المحافظات".