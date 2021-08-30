بالصور.. عمليات بغداد تعتقل حماية برلماني اعتدت على 'كادر بلدية'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن اعتقال حماية برلماني قاموا بالاعتداء على كادر بلدية منطقة الدورة اثناء حملة لإزالة التجاوزات.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء بإسناد دوائر الدولة، أوعز الفريق الركن قائد عمليات بغداد إلى قوة من فرقة المشاة السابعة عشرة بتنفيذ اوامر قبض بحق المعتدين على كادر بلدية الدورة اثناء إزالة التجاوزات الحاصلة في منطقة (كرارة) من قبل اثنين من حماية أحد أعضاء مجلس النواب"، مشيرة إلى أنه "تم القبض عليهما واحالتهما على الجهات المختصة".



وفي ذات السياق، أوضحت القيادة، أن "قوة من فوج مغاوير الفرقة أعلاه نفذت واجب مرافقة لجنة ازالة التجاوزات في الدورة لتامين الحماية لهم ضمن قاطع المسؤولية".