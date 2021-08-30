بعد أزمة الدكتوراه الفخرية... محمد رمضان: أستطيع شراء جامعة

وقال في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية، "لا أحتاج لدفع المال كي أشتري الدكتوراه ومن يفعل ذلك هو شخص باحث عن الشهرة، ويتمنى أن يتحدث عنه الناس".

كما أضاف "أعجبني رد رئيس المركز الثقافي الألماني عندما سألوه عن حقيقة شرائي للدكتوراه، عندما قال لهم محمد رمضان يمكنه أن يشتري جامعة بأكملها، وليس مجرد شهادة".



وبين رمضان ردًا على الانتقادات التي يتعرض لها "حتى الآن لم أحقق جميع ما أحلم به"، مؤكدًا أنه ومنذ بداية ظهوره وحتى الآن لم يحقق سوى 5% من طموحه فقط.