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بالفيديو: مجلس النواب أخفق في إكمال النصاب والجلسة لم تعقد... والسبب؟

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بغداد - ياسين صفوان - عدم الانعقاد سببه غياب النواب .. غياب له بعض المبررات حيث أكد برلمانيون أن العطلة التشريعية لم تنتهي لكن هذا لا يمنع وبحسب وصفهم من تلبية دعوة الرئاسة إلى عقد جلسة حتى وإن لم تكن لحدثٍ أو طارىء مستجد.

اصعب ما يعانيه البرلمان في الوقت الحالي هو غياب التوافقات على انعقاد الجلسات ما أثر وبشكل مباشر على مستوى الحضور كما ما يرى نواب.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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