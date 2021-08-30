في الوقت القاتل.. خطأ كارثي من مدافع عربي يكلف فياريال غاليا (فيديو)

وتابع ماندي في الدقيقة 90+5 ، تمريرة عرضية من جهة اليسار عبر ساؤول نيجويز لاعب أتلتيكو على بعد امتار من خط منطقة الجزاء، وحاول تمرير الكرة برأسه إلى حارس مرماه، الذي تحرك من مكانه، لتتهادى الكرة داخل الشباك، وسط فرحة جنونية من جماهير أتلتيكو، قبل إطلاق صافرة النهاية.

وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2-2 ليتقاسم أتلتيكو الصدارة، بعدما أصبح في جعبته 7 نقاط، ليتقاسم الصدارة، مع فرق ريال مدريد وبرشلونة وريال مايوركا وإشبيلية وفالنسيا، المتساوية معه في الرصيد نفسه.



في المقابل، أصبح فياريال، الذي عجز عن تحقيق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم حتى الآن، في المركز 11 برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.