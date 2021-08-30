انت الان تتابع خبر الشمري يصل الى ذي قار لعقد اجتماع مع قيادات عمليات المحافظات الجنوبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين، الى محافظة ذي قار للقاء قيادات عمليات المحافظات الجنوبية.
وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للسومرية نيوز، ان "نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق اول ركن عبد الامير الشمري ، رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات وصل الى ذي قار على رأس وفد يضم اعضاء اللجنة".
واضاف ان "الشمري سيعقد اجتماعا موسعا يضم قيادات عمليات المحافظات الجنوبية لاغراض تهيأة الأجواء الامنية الخاصة بالانتخابات".
واضاف ان "الشمري سيعقد اجتماعا موسعا يضم قيادات عمليات المحافظات الجنوبية لاغراض تهيأة الأجواء الامنية الخاصة بالانتخابات".