المتحدث باسم طالبان: اذا احتجنا إلى الخبرة الفنية سنستعين بتركيا (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - كشفت حركة "طالبان" عن احتمال أن "تستعين بالخبرة الفنية التركية للمساعدة في إدارة مطار العاصمة كابل"، لافتة إلى "الحاجة إلى استمرار مساعدات الأتراك".

وفي مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية، قال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد: "نريد علاقات متينة وحسنة..تركيا بلد مهم بالنسبة لنا، ولدى أفغانستان علاقات تاريخية قديمة مع تركيا تريد الحفاظ عليها، وتريد تمتينها أكثر".



وحول إدارة أمن مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، علق مجاهد قائلا: "نريد أن نطمئن الجميع بأننا دربنا قوات خاصة لأمن المطار، وإذا احتجنا إلى المساعدة في الجانب الفني، يمكن الاستعانة بمهندسين وفنيين أتراك، وفي الجانب الأمني قواتنا تتكفل بذلك".