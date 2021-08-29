صالح: المنطقة بحاجة إلى منظومة جديدة تستند إلى المشتركات

وقال صالح خلال افتتاح أعمال ملتقى الرافدين، إن "العراق عنصر مهم في المنطقة".

وأشاد رئيس الحمهورية، "بجهود رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في تنظيم اجتماع مؤتمر بغداد".

وأضاف، أن "المنطقة بحاجة إلى منظومة جديدة تستند إلى المشتركات، مؤكداً أن النزاعات والتوترات المستحكمة في المنطقة قادت إلى حقيقة واحدة هي أن الكل متضرر ولا أحد فائز فيها".

