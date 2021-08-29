انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية تشاهدون.. ملفات الانتخابات والمحاضرين المجانيين والجفاف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = مجددا .. مجلس النواب يخفق بعقد جلساته .. والدعاية الانتخابية تحول دون تشريع القوانين المهمة.
= حرب اعلامية وتسقيط سياسي .. المنافسة الانتخابية تشتد بين الخصوم وجدل حول رئاسة الحكومة المقبلة.
=الخريجون العاطلون يتظاهرون في عدة محافظات .. ولجنة التربية تحدد مصير فئة من المحاضرين.
= شبح الجفاف يهدد بلاد الرافدين , والموارد المائية تحذر من الانخفاض الكبير بالانهر .
=الخريجون العاطلون يتظاهرون في عدة محافظات .. ولجنة التربية تحدد مصير فئة من المحاضرين.