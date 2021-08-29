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في نشرة السومرية تشاهدون.. ملفات الانتخابات والمحاضرين المجانيين والجفاف

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بغداد - ياسين صفوان - = مجددا .. مجلس النواب يخفق بعقد جلساته .. والدعاية الانتخابية تحول دون تشريع القوانين المهمة.
= حرب اعلامية وتسقيط سياسي .. المنافسة الانتخابية تشتد بين الخصوم وجدل حول رئاسة الحكومة المقبلة.

= شبح الجفاف يهدد بلاد الرافدين , والموارد المائية تحذر من الانخفاض الكبير بالانهر .

=الخريجون العاطلون يتظاهرون في عدة محافظات .. ولجنة التربية تحدد مصير فئة من المحاضرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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