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توتنهام يتصدر جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-29 | 17:24

توتنهام يتصدر جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي

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تصدر توتنهام جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، بفوزه على واتفورد 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من المسابقة.
ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه هيونج مين سون، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

وبهذا الفوز حقق توتنهام العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأولى، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد واتفورد عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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