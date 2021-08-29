انت الان تتابع خبر توتنهام يتصدر جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-29 | 17:24
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تصدر توتنهام جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، بفوزه على واتفورد 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من المسابقة.
ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه هيونج مين سون، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.
وبهذا الفوز حقق توتنهام العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأولى، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد واتفورد عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.
وبهذا الفوز حقق توتنهام العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأولى، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد واتفورد عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.
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