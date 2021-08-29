توازياً مع عطلة السوق العالمية.. الذهب يستقر في العراق

وسجل جرام الذهب عيار 24، مستوى 85273 دينارا (58.45 دولار)، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليصل إلى 74616 دينارا (51.15 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 63956 دينارا (43.84 دولار).وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49743 دينارا (34.10 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 42637 دينارا (29.23 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في العراق، اليوم، نحو 2.651 مليون دينار (1818 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في العراق (8 جرامات من عيار 21)، خلال تعاملات اليوم، نحو 596.927 ألف دينار (409.16 دولار).

