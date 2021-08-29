ضبط عبوات ومقذوفات طائرة مسيرة في كركوك

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، مسنودة بالجهد الهندسي، نفتذت عملية استباقية لتفتيش عدداً من القرى ضمن قاطع المسؤولية بناحية الرياض في كركوك، أسفرت عن العثور على 8 عبوات ناسفة ، 8 مساطر تفجير".وأشارت إلى "تنفيذ قوة مشتركة من مقر الفرقة الثالثة واللواء التاسع شرطة اتحادية، بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفرقة التابعة لوكالة الاستخبارات، مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة، عملية استباقية لتفتيش وتطهير قرى تل الذهب والحوائج ونويكيط في كركوك، تم خلالها العثور على قنبرة هاون 120 ملم و3 مقذوف طائرة مسيرة".

وبينت القيادة، أنه "تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".

