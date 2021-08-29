إتلاف ٧٥٠ كغم من الأدوية المخالفة في النجف

وقالت الهيأة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بإشراف مباشر من مديرية منفذ مطار النجف الدولي تم إتلاف (٨٥) كارتون أدوية بشرية بوزن إجمالي بلغ (٧٥٠ ) كغم".

وبينت، أنه " تم دخول الأدوية إلى البلاد عبر المطار بدون استحصال الموافقات الرسمية من وزارة الصحة".



وأشارت إلى أنه "تم إتلاف الأدوية كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ومضى على وجودها في مخازن الكمارك مدة زمنية طويلة وتشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين"، منوهة إلى أنه "شكلت لجنة مشتركة من الدوائر ذات العلاقة وتمت عملية الإتلاف".