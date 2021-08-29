رويترز: واشنطن تنفذ ضربة عسكرية في كابل

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما إن الهجوم استهدف مشتبهين فيهم بأنهم عناصر لجماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "داعش".

ويأتي ذلك بالتزامن مع دوي انفجار قوي قرب مطار حامد كرزاي الدولي في كابل اليوم يرجح أنه نجم عن هجوم صاروخي.

