اخبار العالم / اخبار العراق

رويترز: واشنطن تنفذ ضربة عسكرية في كابل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رويترز: واشنطن تنفذ ضربة عسكرية في كابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز، الاحد، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابل.
وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما إن الهجوم استهدف مشتبهين فيهم بأنهم عناصر لجماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "داعش".

ويأتي ذلك بالتزامن مع دوي انفجار قوي قرب مطار حامد كرزاي الدولي في كابل اليوم يرجح أنه نجم عن هجوم صاروخي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا