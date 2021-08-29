انت الان تتابع خبر رويترز: واشنطن تنفذ ضربة عسكرية في كابل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز، الاحد، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابل.
وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما إن الهجوم استهدف مشتبهين فيهم بأنهم عناصر لجماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "داعش".
ويأتي ذلك بالتزامن مع دوي انفجار قوي قرب مطار حامد كرزاي الدولي في كابل اليوم يرجح أنه نجم عن هجوم صاروخي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دوي انفجار قوي قرب مطار حامد كرزاي الدولي في كابل اليوم يرجح أنه نجم عن هجوم صاروخي.