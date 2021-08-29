زوجها صوب ضابطاً.. كشف تفاصيل جريمة قتل أم لبنتيها في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مديرية محافظة البصرة، اليوم الأحد، تفاصيل جريمة قتل أم لبنتيها في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مفارز مكافحة إجرام البصرة تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصل داخل دار لفتاتين وجدتهما"، مبينة أن "العملية جاءت بعد إحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بحادث القتل، وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والدة ووالد المجنى عليهن كمشتكين، حيث ادعت الأم بأن شخصين اثنين ملثمين اقتحما الدار وقاما باطلاق النار على المجنى عليهن وسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية".



وأضافت، أنه "لأهمية الحادث وغموضه تم تشكيل فريق عمل مختص في قسم مكافحة إجرام البصرة لكشف ملابساته والانتقال لمحل الحادث والمباشرة بالتحري وجمع المعلومات، حيث تبين وجود المدعية بالحق الشخصي داخل الدار وقت حدوث الجريمة، وعدم وجود زوجها، واتضح هي من ارتكب الجريمة البشعة بحق ابنتيها البالغتين من العمر ١٧ و ١٥ سنة وجدتهما والدة زوجها بواسطة بندقية نوع كلاشنكوف، وللشك الحاصل تم إصدار أمر قضائي بالقبض عليها ولدى التحقيق معها اعترفت صراحة بارتكابها جريمة القتل بدافع الانتقام من زوجها، لكونه تزوج عليها".



وأوضحت، أنه "حين ما تم تنفيذ أمر القبض اعترض زوج المتهمة القوة المداهمة وقام باطلاق النار عليها من سلاح نوع مسدس، مما أدى الى إصابة احد الضباط إصابة طفيفة نقل على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج وحالته الصحية جيدة، تم القبض عليه وضبط المسدس، ودونت أقوال المتهمة وصدقت قضائيا وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتقديمها الى القضاء لتنال جزاءها العادل".

