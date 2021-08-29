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بالوثيقة..التعليم تضع شرطاً مقابل إسكان الطلبة في الأقسام الداخلية

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بغداد - ياسين صفوان - وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، شرطاً مقابل إسكان الطلبة في الأقسام الداخلية.
وجاء في وثيقة، مذيلة بتوقيع رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي صلاح الفتلاوي، وردت إلى الخليج 365، إنه تقرر "إظهار وتوثيق بطاقة اللقاح المضاد لكورونا عند إسكان الطلبة في الأقسام الداخلية وبخلاف ذلك يتعذر استقبال طلبات الاسكان حرصاً على سلامة الطلبة والملاكات العاملة وحفاظاً على الوضع الصحي العام".

أدناه الوثيقة:
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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