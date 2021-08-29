ماكرون في أربيل لتأكيد دعم نجيرفان بارزاني للنهوض بالإقليم

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"الخليج 365" من لندن: بدأ الرئيس الفرنسي ماكرون الاحد زيارة تاريخية لمدينتي أربيل والموصل العراقيتين ويجتمع مع رئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزاني لتأكيد دعمه لمشروعه في النهوض بالاقليم وترسيخ أمنه واستقراره.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان في اليوم الثاني من زيارته الى العراق حيث سيجري مباحثات مهمة مع رئيس الاقليم الذي استقبله في مطار اربيل ليؤكد له دعم فرنسا في مواجهته للارهاب. وكتب نجيرفان بارزاني في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول "يسعدني أن أرحب بصديقي، الرئيس الفرنسي، في أربيل ..إنني أتطلع إلى مناقشة العلاقات الثنائية والانتخابات العراقية وغيرها من القضايا الملحة مع الرئيس ماكرون. ولا زلت ممتنًا لدعم فرنسا المستمر لإقليم كوردستان والعراق".

دعم مشروع الاقليم التنموي

وابلغ مصدر مقرب من رئاسة الاقليم "ايلاف" ان ماكرون سيعقد مؤتمرا صحافيا مشتركا مع نجيرفان بارزاني لتأكيد مساعدة بلاده لسلطات الاقليم في مكافحة الارهاب ودعم مشروع رئيس الاقليم للنهوض بالاقليم عمرانيا وترسيخ اوضاعه السياسية والامنية .

واشار الى ان ماكرون سيكرم الزعيم الكردي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وضحايا قوات البيشمركة الكردية خلال معاركها ضد تنظيم داعش.

ماكرون مرحبا في باريس بنجيرفان بارزاني في 30 آذار مارس 2021 (رئاسة الاقليم)

وأكد ان ماكرون يعول على نجيرفان بارزاني أحد أبرز قادة الجيل الثاني من الزعامات الكردية في العراق في تحقيق استقرار الاقليم وتطويره في مختلف المجالات والقضاء على الارهاب وحل المشكلات مع بغداد.

اشارات ذات دلالة

ونوه المصدر الى ان ماكرون قد استبق وصوله الى اربيل باشارات ذات دلالة من خلال اصطحابه للايزيدية الكردية الحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد إحدى السبايا السابقات لتنظيم داعش والتي تتبنى قضية الإيزيديات في المحافل الدولية إصافة الى الكاتبة والناشطة النسوية كارولين فورست الداعمة لحكومة الاقليم في مشروع "اعادة الامل والعمران" لمدنية سنجار الايزيدية بمحافظة نينوى الشمالية وبقية مدن الاقليم التي تعرضت لغزو تنظيم داعش وتوفير حياة حرة للسبايا الايزيديات اللواتي تمكنّ من الفكاك من أسر التنظيم ويقمن اليوم تحت رعاية سلطات اقليم كردستان.

تذكير بقوة دعم فرنسا لسلطات الاقليم

ومن جانبها فقد اكدت الرئاسة الفرنسية ان ماكرون سيُذكر سلطات إقليم كردستان بـ"قوة دعم فرنسا لها في مكافحة الإرهاب".

أما وزير شؤون المكونات في حكومة إقليم كردستان آيدن معروف فقد اعتبر أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى أربيل تُظهر المكانة السياسية القوية لإقليم كردستان الذي يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الخارجية". ووصف زيارة ماكرون لعاصمة الاقليم بانها "خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين أربيل وباريس".

وكان ماكرون ونيجيرفان بارزاني قد اكدا اثر مباحثات رسمية اجراها الزعيم الكردي في باريس نهاية آذار مارس الماضي على أهمية العمل المشترك لتحقيق استقرار المنطقة ومواصلة الحرب ضد تنظيم داعش.

كما شددا على "ضرورة تعزيز علاقات تعاون وشراكة للعراق وإقليم كردستان مع فرنسا بغية تحقيق أمن واستقرار البلاد والمنطقة ومواجهة تهديدات ومخاطر داعش".

لقاءات في الموصل

ومن أربيل سينتقل ماكرون إلى مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية حيث سيطلع فيها على اثار التدمير الكبير الذي شهدته خلال فترة احتلال تنظيم داعش لها في حزيران يونيو عام 2014 قبل ان يتم تحريرها من قبل القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي في تشرين الثاني نوفمبر عام 2017 .

وسيلتقي ماكرون في هذه المدينة طلبة جامعتها في كلية الطب التي ساهمت فرنسا بترميمها بعد ان اصيبت مبانيها باضرار خلال الحرب ضد داعش.. ثم سيؤكد دعمه لمسيحيي الشرق بزيارة كنيسة سيدة الساعة في المدينة.

كما سيجتمع ماكرون بعدها مع مجموعة من شباب المدينة حيث سيتحدث معهم عن مستقبل الموصل في مرحلة ما بعد داعش كما سيناقش بحضور المديرة العامة لليونسكو "أودري أوزلاي" تطور عمليات اعادة بناء جامع النوري لما يشكله من رمزية لما بعد إرهاب داعش.

وسيلتقي ماكرون ايضا بعدد من العائلات الايزيدية بحضور نادية مراد والحديث سيكون عن محاربة الإرهاب وإعادة بناء الموصل ثم يعود بعدها إلى أربيل قبل أن يغادر عائدا مساء الأحد إلى باريس.

ماكرون يراهن على نيجيرفان بارزاني

يشار الى ان تاريخ العلاقات القوية بين فرنسا وإقليم كردستان يمتد إلى أكثر من 10 سنوات عندما تم استقبال رئيس الاقليم حينها مسعود بارزاني من قبل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 15 حزيران يونيو عام 2010.

وبقدوم ماكرون الى أربيل اليوم يكون مجموع اللقاءات الكردية الفرنسية 12 لقاءً بحسب وكالة "شفق نيوز" الكردية أسهمت بتحويل ملف إقليم كردستان الى قضية مهمة جدا في قصر الاليزيه الرئاسي الفرنسي.

وشكل حضور الزعيم الكردي مسعود بارزاني في قصر الاليزيه عام 2010 أول استقبال لرئيس الاقليم من دولة عظمى.

ثم استقبل الرئيس الفرنسي الاسبق فرانسوا هولاند بارزاني اربع مرات في اعوام 2012 و2014 و2015 و2016. كما زار هولاند الاقليم مرتين واجرى مباحثات مع بارزاني اسهمت في تطوير العلاقات بين الجانبين بشكل كبير.

الرئيس الفرنسي ماكرون بعد توليه المنصب اجتمع لحد الان أربع مرات مع رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الذي يعتبر مهندسا للعلاقات بين اقليم كردستان وفرنسا حاليا.

فقد التقى ماكرون في قصر الاليزية بنيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني عام 2017 وكان هذا اللقاء الاول بين الرئيسين حيث أسهم في تطوير العلاقات بين الجانبين .

وبعد ذلك التقى الجانبان ثلاث مرات حيث كان الاجتماع الثاني في 19 تموز يوليو عام 2019 في قصر الاليزيه وبعدها جاء ماكرون الى العراق والتقى مع نيجيرفان بارزاني في 2 ايلول سبتنبر عام 2020 بشكل منفرد وبعدها تم توجيه الدعوة لبارزاني بشكل رسمي الى قصر الاليزيه حيث التقى الجانبان في 30 اذار مارس 2021 للمرة الرابعة فيما سيكون اجتماعهما اليوم الخامس من نوعه.