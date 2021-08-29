ماكرون: فرنسا ستبقى في العراق لمكافحة الإرهاب "مهما كان خيار الأميركيين"

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بغداد: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمرٍ صحافي السبت في بغداد إن بلاده "ستبقي حضوراً لها في العراق لمكافحة الإرهاب، طالما أراد العراق ذلك مهما كان خيار الأميركيين".

وأضاف في ختام قمة إقليمية استضافتها العاصمة العراقية، بحضور قادة عدد من الدول المجاورة، وجرى التطرق فيها خصوصاً الى موضوع مكافحة الإرهاب وسيادة العراق، أن "لدينا القدرات العملية لضمان هذا الوجود".

وأعلن "ماكرون" البدء بـ"محادثات" مع طالبان بهدف "حماية وإجلاء أفغانيين وأفغانيات معرّضين للخطر" منذ أن سيطرت الحركة على الحكم في كابول في 15 آب/أغسطس.

هذا ويجري إعداد عمليات الإجلاء تلك بالتعاون مع قطر التي تستطيع، في إطار مباحثاتها مع طالبان، "ترتيب عمليات النقل الجوي"، وفق ما قال ماكرون في مؤتمر صحافي في بغداد في ختام القمة الإقليمية.