ماكرون والكاظمي يزوران الإمامين الكاظمين

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زارا، في وقت متأخر من مساء السبت، ضريح الإمامين موسى بن جعفر الكاظم، ومحمد بن علي الجواد (عليهما السلام)".وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء والرئيس الفرنسي التقيا بالقائمين على العتبة الكاظمية المقدسة، فضلاً عن إجراء جولة في مكتبة العتبة".

وكان ماكرون وصل ليل أمس الجمعة الى بغداد للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الذي عقد اليوم بمشاركة رؤساء وقادة من دول عدة.