صحة الكرخ تعلن نتائج دراسة تخص 'الحوامل' وفايروس كورونا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، السبت، عن نتائج دراسة تخص "الحوامل" وفايروس كورونا.

وقال المدير العام لصحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي في بيان، إنه "في دراسة اجرتها دائرتنا عن وفيات الامهات الحوامل منذ بداية هذا العام تبين ان اكثر من ثلث الوفيات وهن بعمر الزهور كانت لحوامل مصابات بفايروس كورونا المستجد".

وأضاف "كنت قد حذرت في بداية العام الماضي النساء اللواتي يرغبن بالانجاب ونصحتهن بتأجيل الموضوع، ولكن ازداد عدد النساء الحوامل خصوصاً بين الموظفات لغرض الاستفادة من الاجازة التي تمنح للحوامل ثم تعقبها اجازة الامومة"، مشدداً بالقول "اليوم اعيد واكرر نصيحتي السابقة، وانصح النساء الحوامل الآن لأخذ لقاح فايزر لمن تخطين الشهر الرابع من الحمل".