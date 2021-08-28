انت الان تتابع خبر الكاظمي يودع ضيوف العراق: نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن مغادرة ضيوف العراق الذين حضروا قمة بغداد.