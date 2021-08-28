انت الان تتابع خبر الكاظمي يودع ضيوف العراق: نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن مغادرة ضيوف العراق الذين حضروا قمة بغداد.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، "ودّعنا بمثل ما استقبلنا ضيوف العراق في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بكلّ الودّ والاعتزاز. مستوى التمثيل والمواقف الأخوية الطيبة التي عكستها كلمات ضيوفنا الكرام خلال المؤتمر محط تقدير العراق حكومةً وشعباً".
وأضاف، "مع أشقائنا وشركائنا نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا".
وأضاف، "مع أشقائنا وشركائنا نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا".