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الكاظمي يودع ضيوف العراق: نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن مغادرة ضيوف العراق الذين حضروا قمة بغداد.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، "ودّعنا بمثل ما استقبلنا ضيوف العراق في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بكلّ الودّ والاعتزاز. مستوى التمثيل والمواقف الأخوية الطيبة التي عكستها كلمات ضيوفنا الكرام خلال المؤتمر محط تقدير العراق حكومةً وشعباً".

وأضاف، "مع أشقائنا وشركائنا نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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