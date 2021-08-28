انت الان تتابع خبر تشاهدون في نشرة السومرية.. جمع الأضداد في قمة بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = في بيانها الختامي.. قمة بغداد تجدد دعمها للعراق في اجراء الانتخابات،، وتؤكد ضرورة توحيد الجهود لاستقرار المنطقة.
= في رده على سؤال السومرية.. فؤاد حسين يعلن نجاح بغداد في جمع الاضداد على طاولة واحدة.. ويشدد على اهمية التهدئة.
= تركيا تجدد رفضها لتواجد حزب العمال شمال العراق.. وايران تدعو لتحقيق السلام عبر الحوار.
= تركيا تجدد رفضها لتواجد حزب العمال شمال العراق.. وايران تدعو لتحقيق السلام عبر الحوار.