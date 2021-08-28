تشاهدون في نشرة السومرية.. جمع الأضداد في قمة بغداد

= في رده على سؤال السومرية.. فؤاد حسين يعلن نجاح بغداد في جمع الاضداد على طاولة واحدة.. ويشدد على اهمية التهدئة.

= تركيا تجدد رفضها لتواجد حزب العمال شمال العراق.. وايران تدعو لتحقيق السلام عبر الحوار.

