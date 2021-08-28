انت الان تتابع خبر الرئيس الفرنسي يغرد حول القمة: مؤتمر بغداد تأريخي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بأنه انتصار تأريخي.
وقال ماكرون في تغريدة عبر تويتر، إن "محاربة الإرهاب وتنفيذ مشاريع إقليمية وإجابات حقيقية لتحديات الشرق الأوسط. كل هذا لا يمكن القيام به إلا معًا".
وأضاف، "مؤتمر بغداد تاريخي. إنه بالفعل انتصار في حد ذاته. ولد تعاونا جديدا".
وأضاف، "مؤتمر بغداد تاريخي. إنه بالفعل انتصار في حد ذاته. ولد تعاونا جديدا".