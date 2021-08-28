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الرئيس الفرنسي يغرد حول القمة: مؤتمر بغداد تأريخي

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بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بأنه انتصار تأريخي.
وقال ماكرون في تغريدة عبر تويتر، إن "محاربة الإرهاب وتنفيذ مشاريع إقليمية وإجابات حقيقية لتحديات الشرق الأوسط. كل هذا لا يمكن القيام به إلا معًا".

وأضاف، "مؤتمر بغداد تاريخي. إنه بالفعل انتصار في حد ذاته. ولد تعاونا جديدا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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