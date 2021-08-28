الرئيس الفرنسي يغرد حول القمة: مؤتمر بغداد تأريخي

وقال ماكرون في تغريدة عبر تويتر، إن "محاربة الإرهاب وتنفيذ مشاريع إقليمية وإجابات حقيقية لتحديات الشرق الأوسط. كل هذا لا يمكن القيام به إلا معًا".

وأضاف، "مؤتمر بغداد تاريخي. إنه بالفعل انتصار في حد ذاته. ولد تعاونا جديدا".

