دولة عربية تتعرض لهزة ارضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن "هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل الدريوش وقعت عند منتصف النهار".

وأضاف المصدر أن "الهزة سجلت على عمق 16 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.582 درجة شمالا وخط الطول 3.625 درجة غربا".

