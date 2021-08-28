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دولة عربية تتعرض لهزة ارضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، اليوم السبت، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5,5 درجة على مقياس ريختر، بإقليم الدريوش شمال شرق المغرب.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن "هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل الدريوش وقعت عند منتصف النهار".

وأضاف المصدر أن "الهزة سجلت على عمق 16 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.582 درجة شمالا وخط الطول 3.625 درجة غربا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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