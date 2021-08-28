انت الان تتابع خبر محمد بن راشد يغرد حول لقائه بوزير الخارجية الايراني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - غرد حاكم دبي محمد بن راشد ال مكتوم، اليوم السبت، حول لقائه بوزير الخارجية الايراني حسين امير عبد الله على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.
وقال ال مكتوم في تغريدة على حسابه في "تويتر" تابعتها الخليج 365، "التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان".
واضاف "تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادىء الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق".
واضاف "تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادىء الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق".