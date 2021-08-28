محمد بن راشد يغرد حول لقائه بوزير الخارجية الايراني

وقال ال مكتوم في تغريدة على حسابه في "تويتر" تابعتها الخليج 365، "التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان".

واضاف "تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادىء الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق".

