وزير الطاقة الإماراتي: موقفنا ثابت في دعم العراق

وقال المزروعي في كلمته ضمن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وتابعتها الخليج 365، "اشكر العراقيين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف، أن "الحضور الاقليمي الرفيع يعبر عن دور العراق الفعال".

وشدد الوزير الإماراتي، على "دعم العراق والوقوف الى جانبه لتحقيق التنمية والرخاء"، مبيناً أن "العراق يمتلك قدرات مادية وبشرية متميزة".



ولفت إلى ضرورة "حل النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية".

وبين المزروعي، أن "مؤتمر بغداد يجسد التعاون والوفاق بين الدول".

