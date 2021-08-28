عبد اللهيان: التدخل الاجنبي في المنطقة يحول الامن الى مشاكل وعدم استقرار

بغداد - ياسين صفوان - اكد وزير الخارجية الايراني أمير عبد الليهان، اليوم السبت، العراق يلعب دوراً هاماً في المنطقة، فيما بين ان مؤتمر بغداد يؤكد على جهود العراق في التعاون بين دول المنطقة.

وقال عبد اللهيان ان "العراق الجديد المتحرر من الارهاب بحاجة لاعادة الاعمار"، مبينا، ان "العراق يلعب دورا هاما في المنطقة وإيران كانت أول دول المنطقة التي اعترفت بالعراق الجديد".

واضاف، "ايران إذ تدعم امن واستقلال ووحدة اراضي العراق تعلن استعدادها لتنميته"، موضحا، ان "ايران ساهمت عبر تصدير الخدمات الفنية والهندسية والكهرباء في دعم العراق".

وتابع، ان "العراق تضرر كثيراً بفعل ظهور الجماعات الإرهابية"، مبينا، "لولا الارادة الشعبية ودعم المرجعية الدينية لما كان سيعرف ما سيحل بالعراق من قبل التيارات الارهابية".

وذكر وزير الخارجية الايراني، ان "إيران سارعت لمد يد العون إلى العراق في مسار مكافحة الإرهاب ولم تدخر جهداً في هذا السبيل"، مشددا على "دعم أمن واستقرار العراق بمشاركة دول الجوار".

وأكمل ان "واشنطن ارتكبت جريمة كبرى في اغتيال سليماني والمهندس"، مشيرا الى ان "الأمريكيون لن يجلبوا الأمن والسلام لشعوب المنطقة والتدخل الأجنبي هو سبب لعدم الاستقرار في المنطقة وما نحتاجه هو أمن إقليمي مستدام".

وأردف وزير الخارجية الإيراني ان "طهران تؤكد على تحقيق السلام والتباحث الإقليمي ونؤكد على تحقيق السلام عبر الحوار بين دول المنطقة بعيدا عن التدخلات الأجنبية والأمن لا يستتب إلا عبر الثقة المتبادلة بين دول المنطقة".