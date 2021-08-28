رئيس الوزراء الكويتي: نجدد التزامنا بمساندة العراق واعادة اعماره

بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح، اليوم السبت، أن العربية لن تنعم بالاستقرار طالما العراق يفتقدها.

وقال الصباح خلال كلمته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وتابعته الخليج 365، "العراق أحد الركائز الأمنية والاقتصادية في المنطقة".

واضاف، ان "الاستقرار الأمني بالعراق يسهم باستقرار المنطقة".

وطالب الرئيس الكويتي، بـ"عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق".

واشار الى، ان "العراق مقبل على مرحلة مصيرية من تاريخه في ظل الانتخابات المقبلة".