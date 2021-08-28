انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء الكويتي: نجدد التزامنا بمساندة العراق واعادة اعماره والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح، اليوم السبت، أن العربية لن تنعم بالاستقرار طالما العراق يفتقدها.
وقال الصباح خلال كلمته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وتابعته الخليج 365، "العراق أحد الركائز الأمنية والاقتصادية في المنطقة".
واضاف، ان "الاستقرار الأمني بالعراق يسهم باستقرار المنطقة".
وطالب الرئيس الكويتي، بـ"عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق".
واشار الى، ان "العراق مقبل على مرحلة مصيرية من تاريخه في ظل الانتخابات المقبلة".
وبين الصباح، أن "العلاقات مع العراق تسير بخطى ثابتة ونتطلع إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين".
ولفت الرئيس الكويتي الى، ان "الكويت حشدت لاعمار المناطق المتضررة من داعش في العراق".
وختم بالقول، "نتطلع لتنفيذ كافة الاتفاقيات الثنائية مع العراق".
واكد على "تجديد التزامنا بمساندة العراق لتجاوز الصعاب التي تعترض استقراره وأمنه".
ولفت الرئيس الكويتي الى، ان "الكويت حشدت لاعمار المناطق المتضررة من داعش في العراق".
وختم بالقول، "نتطلع لتنفيذ كافة الاتفاقيات الثنائية مع العراق".