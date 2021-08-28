أمير قطر: واثقون من استعادة قوة العراق

وقال امير قطر خلال كلمته في مؤتمر بغداد للتعاون وللشراكة وتابعتها الخليج 365، "نؤمن بأن العراق مؤهل للقيام بدور في فاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة".

وأضاف، "نؤمن بأن العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة".



وأكد بن حمد "مواصلة دعمنا للشعب العراقي في تحقيق تطلعاته".

واعرب عن ثقته بأن "يعيد العراق اكتشاف مصادر قوته وأهمها الإنسان العراقي".