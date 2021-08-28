انت الان تتابع خبر أمير قطر: واثقون من استعادة قوة العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ثمن امير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، الجهود المبذولة بارساء الاستقرار في العراق.
وقال امير قطر خلال كلمته في مؤتمر بغداد للتعاون وللشراكة وتابعتها الخليج 365، "نؤمن بأن العراق مؤهل للقيام بدور في فاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة".
وأضاف، "نؤمن بأن العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة".
وأكد بن حمد "مواصلة دعمنا للشعب العراقي في تحقيق تطلعاته".
وأضاف، "نؤمن بأن العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة".
وأكد بن حمد "مواصلة دعمنا للشعب العراقي في تحقيق تطلعاته".
واعرب عن ثقته بأن "يعيد العراق اكتشاف مصادر قوته وأهمها الإنسان العراقي".