الكاظمي لأمير قطر: نتطلع لتوطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات

بغداد - ياسين صفوان - التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي رحّب بزيارة أمير دولة قطر إلى العراق التي تعد الأولى له، ومشاركته في أعمال المؤتمر"، معربا عن "تطلّعه إلى توطيد أواصر التعاون المشترك، بين بغداد والدوحة في مختلف المجالات، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".



وأكّد رئيس مجلس الوزراء أن "العراق ماضٍ بدوره في تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ التهدئة والاستقرار الإقليميين؛ بما يخدم حاضر جميع شعوب المنطقة، ومستقبلها في التعايش السلمي المشترك".

